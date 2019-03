Nu ook ontbijten bij McDonalds CDR

02 maart 2019

08u29 0

Sinds kort kan je bij McDonalds Roeselare langs de Brugsesteenweg ook gaan ontbijten. Het hamburgerrestaurant is voortaan dagelijks open vanaf zeven uur. Tijdens de zogenaamde McMornings kan je smullen van een uitgebreid assortiment gaande een klassieke chocoladekoek tot een Bacon McMuffin & Egg. Je kiest je ontbijt à la carte en alles wordt vers bereid op het moment dat je bestelt. Er is al een formule vanaf 1,5 euro. Je kan het ontbijt zowel in het restaurant nuttigen als bestellen via de McDrive.