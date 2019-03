Nu ook de baan op in een echte KOERStenue CDR

29 maart 2019

13u50 0

Daags voor de start van de Heilige Week stelt KOERS. Museum van de Wielersport een eigen wieleroutfit voor. Op het truitje prijkt niet alleen het logo van KOERS, maar zijn ook de regenboogkleuren prominent aanwezig, een verwijzing naar de vier wereldkampioenen die Roeselare rijk is. Op de achterzakken staan de logo’s van de vriendenkring (Vrienden van KOERS) en het museumcafé (KOERSkaffee) en stad Roeselare. “Er is ook een bijpassende broek te koop”, weet Dries De Zaeytijd van KOERS. “De outfit is vanaf vandaag te koop in onze museumshop en kost 110 euro. Voor het shirtje afzonderlijk betaal je 75 euro, voor het broekje 45 euro. Alles is beschikbaar van XS tot XXL.”

Net op het moment dat ook de wielertoeristen weer massaal de straat optrekken, opent KOERS nu ook hun douches en lockers. Ook het stadspersoneel die met de fiets gaat werken, kan deze gebruiken. Wielerliefhebbers kunnen in april trouwens flink hun koershart ophalen met enkele opendeurdagen en uitzonderlijke openingen. Op woensdag 3 april kun je het museum, naar aanleiding van de start van Dwars door Vlaanderen, gratis bezoeken. Ook op de dag van de Ronde van Vlaanderen, zondag 7 april, is KOERS gratis open en op maandag 8 april en maandag 15 april is het museum uitzonderlijk open. Op 8 april geeft fotograaf Sigrid Eggers een rondleiding door zijn expo ‘The Wolfpack’.