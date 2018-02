Nu ook concerten in Godelievekerk 15 februari 2018

02u30 0

Oekene heeft als kleinste Roeselaarse deelgemeente al enkele jaren een traditie om klassieke topconcerten te organiseren in de Sint-Martinuskerk. Maar de organisatie 'Oekene NV' / vzw Collectief 'De LINK' wijkt nu ook uit richting Roeselare.





"Musici zijn tuk op de akoestiek in het pittoreske Sint-Martinuskerkje", vertelt Joris Olivier. "Maar grote orkestbezettingen dwingen ons om op zoek te gaan naar ruimere locaties. De drukke concertagenda in Oekene is aanleiding tot een culturele alliantie waar de kerkfabriek van de Godelieve-parochie enthousiast aan meewerkt. Ongeacht dat het Sint-Martinuskerkje schattig oogt en de moderne H. Godelievekerk multifunctioneler is, beide organisaties beschouwen klassieke muziek als een waardige aanvulling van het gebruik van een kerkgebouw. Muziek brengt tevens mensen samen en allicht gaan sommigen minder schuchter hun kerk binnen dan een concertgebouw. Anderen gaan uit nieuwsgierigheid kijken."





Wie graag een concert wil bijwonen in de Godelievekerk kan er morgen terecht om 20 uur waar Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler en solo-klarinettist Julien Elleouet Mozart zijn klarinetconcerto en 'De Vijfde' van Beethoven brengen.





Tickets kosten 20 euro. Aan de deur betaal je 25 euro. Meer via www.oekeneNV.be. (CDR)