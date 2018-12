Nu al fitnessen in Nationale Bank, straks ook kleren kopen en goed glas drinken Charlotte Degezelle

21 december 2018

17u43 0 Roeselare De vroegere Nationale Bank in de H. Consciencestraat herleeft. De verbouwingen zitten in de laatste rechte lijn en sinds deze week kan je er al terecht om te fitnessen in de Mania-K Sports Club. Vanaf eind januari opent ook de Mania-K Bar en neemt de exclusieve boetiek Mania-K er haar intrek.

Eind december sloot het allerlaatste West-Vlaamse filiaal van de Nationale Bank de deuren in Kortrijk. Quasi gelijktijdigwaait er een nieuwe wind door het voormalige filiaal in Roeselare in de Hendrik Consciencestraat. Heidi Vandenabeele, zaakvoerster van Mania-K, Liu Jo en 7 for All Mankind, en Peter Van Hulle kochten het gebouw 2,5 jaar geleden van stad Roeselare. Na een periode van intense verbouwingen is het eerste luik van hun plannen klaar. Op de plek van de vroegere burelen boven de lokettenzaal vind je sinds kort de Mania-K Sports Club. Die wordt gerund door Peter Van Hulle en Viktor Maddens.

“Onze fitness bestaat uit twee grote delen. Een ruimte waar je aan de slag kan met een personal trainer en onze Miloncirkel”, vertelt het duo. “Die cirkel bestaat uit zes krachttoestellen en twee cardiotoestellen. In amper 35 minuten train je hier je volledige lichaam. De trainingen zijn bovendien volledig op maat. Je lichaam wordt gescand en op basis daarvan worden de apparaten afgesteld. Er is ook steeds een begeleider aanwezig. De Miloncirkel is vrij eenvoudig en ook perfect geschikt voor mensen met bijvoorbeeld rugklachten of ouderen.” In Mania-K Sports Club streven de heren naar een huiselijke sfeer. Lockers, douches en kleedruimtes maken het plaatje compleet.

Eind januari wordt de rest van de vroegere bank opengesteld voor het publiek. Op de verdieping naast de Sports Club opent op 31 januari het Mania-K Café. “Maar dat betekent niet dat de bar er enkel is voor wie naar de Sports Club komt”, benadrukt Peter. “We gaan er voor een loungy sfeer en zullen er zowel een goed glas, een cocktail als een frisse pint serveren. In de zomer kan je ook terecht op ons terras.” Sluitstuk van het verhaal is de verhuis van de exclusieve boetiek Mania-K naar de vroegere lokettenzaal. Ook daar ben je vanaf 31 januari welkom. “De huidige winkel in de Delaerestraat blijft open tot we verhuizen. Liu Jo en 7 for All Mankind verhuizen trouwens niet. Achter het bankgebouw, en bereikbaar via de grote poort, ligt tot slot een parking voor dertien auto’s.”