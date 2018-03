Nora (82) ziet huis afbranden LOODGIETER SNAPT NIET HOE BRAND KON ONTSTAAN, VLAK NA HERSTELLING HANS VERBEKE

02 maart 2018

02u43 0 Roeselare Drama gisteren op de Wijk achter de Kerk in Beveren. Kort nadat verwarmingsspecialist Filip Maes (59) herstellingswerken uitvoerde aan een gasradiator in het huis van Nora Vanantwerpen, brak brand uit in de woning van de 82-jarige weduwe. Compleet in shock werd de vrouw door buren opgevangen. De schade aan het huis is enorm. "Ik snap niet hoe dit kon gebeuren", zegt een onthutste Filip Maes. "Ik was er van overtuigd dat alles in orde was." Het parket spreekt van een schoorsteenbrand.

Nauwelijks een halfuurtje nadat hij Nora Vanantwerpen nog een fijne dag had gewenst, kreeg loodgieter Filip Maes uit Roeselare een verontrustend telefoontje van de weduwe die hij al meer dan dertig jaar kent. "Nora zei dat er kennelijk iets niet in orde was", zegt Maes, die even tevoren anderhalf uur had gewerkt om de gasradiator van Nora te herstellen. "Ze hoorde geknetter. Terwijl ik aan de telefoon probeerde te achterhalen wat het probleem kon zijn, zei ze me plots dat er rook was op de benedenverdieping. In de achtergrond hoorde ik iemand roepen dat ze naar buiten moest vluchten, dat er brand was. Ik ben direct in mijn auto gesprongen en teruggereden."





Toen Filip, een vakman met 42 jaar ervaring, gelijktijdig met de brandweer arriveerde, was Nora al geëvacueerd. "Samen met een passant hebben we haar voorzichtig kunnen meetronen, weg van de brand", zegt buurvrouw Benedicte Vanderper. "Ze kon alleen een trui meegrissen, en haar gsm. We hebben Nora bij ons thuis opgevangen, ze was helemaal in shock."





De brand in de woning van de 82-jarige weduwe verspreidde zich razendsnel en ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Toen de brandweer arriveerde, was een groot deel van het dak al ingestort. Ook Patrick (56) en Filip Derluyn (49), twee van de drie zonen van Nora, stonden machteloos te kijken naar de vernielingen die het vuur aanrichtte. "We werken allebei als schrijnwerker bij Vanacker Vanadoors, in de Zwaaikomstraat", zegt Patrick. "Daar werd ik opgebeld door een buur van ons ma. Hij zei dat er brand was. Maar dat het zo erg zou zijn, hadden we eerlijk gezegd niet verwacht. Ons ma zal hier lange tijd niet kunnen wonen. En dat op haar leeftijd."





Nora Vanantwerpen, die op 5 december 2015 haar echtgenoot André Derluyn (81) verloor, woont al meer dan vijftig jaar in het huis. Vroeger runde ze in de garage zelfs een bescheiden natuurwinkeltje. De vrouw zette zich ook vele jaren in voor het wijkcomité.





Emotionele waarde

Terwijl Nora opgevangen werd in de woning van Koen Hillewaere en Benedicte Vanderper, probeerden haar zonen, buren en enkele brandweerlui nog te redden wat er te redden viel, ondermeer een tv-toestel, kleren en foto-albums met grote emotionele waarde. Tijdens de bluswerken was het door de vrieskou extra opletten voor de spuitgasten en andere hulpdiensten. Het bluswater vroor meteen aan, de omgeving was in een mum van tijd gevaarlijk glad. Ook de interventiekleding van de brandweerlui kwam onder een laagje ijs te zitten. Van zodra dat mogelijk was, kwam een strooiwagen van de stad langs om de omgeving weer ijsvrij te krijgen. In afwachting van een oplossing op langere termijn kan Nora voorlopig terecht bij een schoonzus van haar.





Blij met spontane hulp

"Dat geeft ons de tijd om rustig naar een ander onderkomen te zoeken", zegt zoon Filip Derluyn. "Voor ons ma is dit een bijzonder zware klap maar ze is wel blij met de spontane hulp van de mensen uit haar buurt. Vroeger stond ze zelf altijd op de eerste rij om anderen te helpen of dingen te organiseren op de wijk. Vandaag is het omgekeerd."