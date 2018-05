Noodweer bleef beperkt in onze regio 01 juni 2018

De hevige regenbuien die gisterenmorgen in combinatie met donder en bliksem over Zuid-West-Vlaanderen trokken, hebben al bij al weinig gevolgen gehad. Links en rechts was er in en rond Roeselare wat wateroverlast, hoofdzakelijk veroorzaakt door rioleringen die na de wolkbreuk de plotse toevloed van regenwater niet konden slikken. In de Tinnenpotstraat in Izegem sloeg dan weer de bliksem in op een gebouw maar dat veroorzaakte geen schade. (VHS)