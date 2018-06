Nog zes plaatsjes vrij op N-VA-lijst 07 juni 2018

N-VA werd in 2012 de grootste partij van Roeselare maar werd naar de oppositie verwezen. Nu is de partij er meer dan ooit op gebrand om straks te kunnen meebesturen. Dinsdagavond stelden ze in hun partijsecretariaat aan de Zuidstraat hun zo goed als volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Zes plaatsjes zijn nog blanco.





Deadline 15/09

"We laten bewust nog vrije plaatsen open mochten er zich nog sterke kandidaten aanbieden. De lijsten dienen pas ingediend te worden op zaterdag 15 september bij de rechtbank. Wie weet hebben we nog verrassende namen achter de hand", aldus lijsttrekker, en nieuwkomer, Bart Delaere. Opvallend is alvast dat Mieke Van Hootegem en Daniël Vanden Berghe, allebei gemeenteraadsleden, niet meer op de lijst staan. "We hebben eerst een veilige haven geboden aan onze mandatarissen, maar maakten ook ruimte voor vers bloed", aldus Delaere. "Een derde van onze kandidaten is nieuw."





Transfer

Naast Delaere zelf bestaat de top vijf uit gemeenteraadsleden Lieve Lombaert, Frederik Declercq, Justine Pillaert en Bart De Meulenaer. Opmerkelijke naam vinden we op plaats 9: Gianni Boone. In 2012 trok hij nog zijn eigen Open Stadslijst. Lijstduwer tot slot is de N-VA-lijsttrekker van zes jaar terug: Brecht Vermeulen. (CDR)