Nog geen duidelijkheid over toekomst dierenasiel CDR

18 december 2018

08u55 0

Het Roeselaarse dierenasiel langs de Oude Stadenstraat kampt al langer met plaatsgebrek. Tijdens de gemeenteraad vroeg N-VA-raadslid Bart De Meulenaer naar een stand van zaken. “De capaciteit en dienstverlening zijn er, maar staan onder druk”, zegt schepen Filiep Bouckenooghe (Groen). “Midden-West-Vlaanderen is mager bedeeld qua asielen en ook de buurgemeenten doen op ons beroep. Ook zien we een toename van het aantal inbeslagnames. We breidden de capaciteit voor de katten al uit en experimenteren ook met tijdelijke opvanggezinnen in afwachting van een eigenlijke adoptie. Inzake een nieuwe locatie zijn er verschillende pistes in onderzoek. Integratie in de buurt van de VABI-hoeve is er één van. As blijkt dat deze piste niet toereikend is gaan we andere bewandelen. Doordat we een verhaal willen schrijven met meerdere gemeentes, hoeft de nieuwe stek zelfs niet in Roeselare te zijn.”