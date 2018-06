Nog eens 25 bewakingscamera's erbij NU OOK CONTROLE OP DE CONINCKPLEIN, SKATEPARK EN IN OOSTSTRAAT CHARLOTTE DEGEZELLE

26 juni 2018

02u35 0 Roeselare Het centrum van Roeselare wordt voortaan in de gaten gehouden door nog eens 25 bewakingscamera's extra. 15 jaar na de plaatsing van de allereerste camera komt het totale aantal op openbaar domein zo op 90 stuks.

De nieuwe locaties die voortaan ook onder toezicht staan, zijn het de Coninckplein, het skatepark op de TRAX-site, de Ooststraat, het kruispunt van de Zuidstraat, het Hof van 't Henneken, de Rumbeeksesteenweg en de Rijselstraat, het fietspad langs KOERS en bijkomende dekking van het Stationsplein. De stad stelde hiervoor 125.000 euro ter beschikking van de politiezone.





De beelden worden live verstuurd naar de meldkamer van politiezone Riho waar ze een maand bewaard worden. "Deze worden permanent 24 op 24 en zeven op zeven bekeken", weet korpschef Curd Neyrinck.





900 feiten geregistreerd

Met resultaat. Op jaarbasis worden zo meer dan 900 feiten geregistreerd, een verdubbeling ten opzichte van 2012. "In 2017 werden 206 interventies als real-time reactie op de camerabeelden uitgevoerd. In 67% van deze interventies konden de betrokkenen aangetroffen worden. Daarnaast werd door de ploeg ter plaatse de ondersteuning van de camerabewaking 365 maal ingeroepen om verdachte personen of voertuigen op te sporen of om de interventie te monitoren. Daarnaast zit het aantal opzoekingen, het zogenaamde reactief gebruik van de beelden, dat bijdraagt tot het onderzoek of de bewijsvoering de afgelopen jaren sterk in de lift. Zo werden in 2017 in 217 dossiers bruikbare beelden aangeleverd, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. Dit is te verklaren door de investering in digitale camera's, het op strategische plaatsen voorzien van camera's die identificatie toelaten en het verhogen van de densiteit van de camerabewaking."





Vooral overlast

De camera's registreerden in 2017 in het stadscentrum trouwens vooral overlast (22%) en geweldsdelicten (21%), gevolgd door eigendomsdelicten (17%). "In de stationsomgeving zien we daarentegen vooral verdachte handelingen (30,4%) en eigendomsdelicten (22,6%)."





Met de plaatsing van de 25 extra camera's is het huidige cameraplan grotendeels gerealiseerd. Daarbij steeg het aantal camera's van 8 in 2014 naar 90 nu. De allereerste bewakingscamera verscheen trouwens al in 2003 in Roeselare, bovenop het politiekantoor op de Botermarkt. Maar ook in de toekomst komen er wellicht nog camera's bij. Concrete locaties zijn er nog niet. "Wellicht komt er een nieuw cameraplan dat het bestaande netwerk verfijnt. Maar het moet haalbaar blijven om alles in realtime te bekijken."