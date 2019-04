Nog één weekend M-onkey Bar en dan gaat het danscafé definitief dicht: “Jammer, want ik heb fantastische tijden beleefd hier” Charlotte Degezelle

09 april 2019

16u47 2 Roeselare Nog één weekendje stevig knallen en dan is het over en uit voor de M-onkey Bar. Zaakvoerder Désiré Houthaeve (32) moet zijn danscafé in de kelder van het Zuidpand na 5,5 jaar sluiten, doordat de vroegere Grand Bazaar straks gesloopt wordt voor een nieuw woonproject. Houthaeve is al op zoek naar een nieuwe locatie om een horecazaak op te starten. “Elk einde is ook een nieuw begin”, zegt hij.

Désiré Houthaeve kon bijna fluiten naar een groots afscheid van zijn M-onkey Bar. Eind vorige maand kreeg hij van de rechtbank in Ieper te horen dat zijn danscafé drie maanden dicht moest na herhaaldelijke inbreuken op het rookverbod. “Maar de definitieve sluiting van de M-onkey Bar bleek een geluk bij een ongeluk”, vertelt Désiré. “Ik tekende verzet aan waardoor de verplichte sluiting vooruitgeschoven werd. Komend weekend trek ik hier zelf voorgoed de deur dicht vooraleer de gedwongen sluiting kan ingaan.”

Onderhandelingen

Het einde van M-onkey Bar zit er al langer aan te komen. Al was er 5,5 jaar geleden, toen Désiré het danscafé opende, nog geen sprake van een sloop van het Zuidpand en al helemaal niet van de bouw van 96 appartementen rond een centrale binnentuin. “Het begon met geruchten en later viel er plots een officieel schrijven in m’n bus. Sinds een jaar weet ik dat ik het gebouw moet verlaten.” Normaliter zou het einde van M-onkey Bar samengevallen zijn met de verhuis van de bowling die begin dit jaar een nieuwbouw betrok langs de Meiboomlaan. “Gelukkig kon ik met de eigenaar nog wat onderhandelen”, gaat Désiré verder. “Ik wou graag nog het einde van de examens voor de kerstvakantie, de eindejaarsfeesten en de 100 dagen kunnen vieren in M-onkey Bar. Uiteindelijk kreeg ik er nog de helft van de paasvakantie bij. Het is echt jammer dat er een einde komt aan dit hoofdstuk. Ik heb hier fantastische tijden beleefd, al was het mentaal ook niet te onderschatten. Ik had tot voor kort nog geen enkele tatoeage. Maar voor M-onkey Bar maakte ik een uitzondering. Alle mooie herinneringen zal ik voor altijd meedragen, dankzij het logo van de zaak dat ik op m’n onderarm liet tatoeëren. Het leukste aan M-onkey Bar heb ik altijd de diversiteit van klanten gevonden. De jongste zijn 16 jaar, de oudste 74. Het mooiste moment ooit waren m’n eerste 100 dagen hier. Toen werkte ik niet alleen 58,5 uur non-stop, maar hing hier een sfeer waar ik kippenvel van kreeg. Naast het contact met m’n klanten zal ik ook mijn team missen op wie ik al die tijd beroep mocht doen. Mijn klanten zelf geven aan dat ze verloren zullen lopen zonder M-onkey Bar”.

Iets rustiger

Maar Désiré zou Désiré niet zijn als hij niet nog één keer een stevig feestje wil bouwen. “Van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 april wordt de M-onkey Bar de M-onkey Bar XXL. In twee zalen wil ik er graag nog een laatste keer een stevige lap op geven.” Al betekent het einde van M-onkey Bar niet dat Désiré uit de horeca stapt. “Ik ben volop op zoek naar een pand in Roeselare waar ik een nieuwe zaak kan starten. Veel duidelijkheid is er nog niet, maar ik wil wel voor een iets rustigere zaak gaan degene die ik de laatste jaren uitbaatte”, besluit Houthaeve.