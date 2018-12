Nieuwjaarsconcert in Sint-Martinuskerk CDR

10 december 2018

07u23 0

Oekene NV organiseert op zondag 13 januari om 11 uur een nieuwjaarsconcert in de Oekense Sint-Martinuskerk. Hiervoor nodigden ze het symfonisch orkest Nuove Musiche onder leiding van Eric Lederhandler uit. Ditorkestbestaat uit niet minder dan 40 professionele musici hoofdzakelijk uit de Vlaamse Opera en het Nationaal Orkest van België. Ze brengen muziek van Rossini, Strauss, Brahms, Bizet,… Aansluitend aan het concert is er ook een nieuwjaarsreceptie. Kaarten voor het geheel kosten 25 euro. Er is daarnaast ook de mogelijkheid om een diner aan het concert te koppelen. Hiervoor ( concert, receptie en diner) tel je 65 euro neer. De opbrengst van het concert gaat naar De Link, het lokaal collectief huis aan huis vervoer op afroep. Meer info en tickets via oekenenv.wordpress.com/oekene-inviteert/klassiek/.