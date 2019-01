Nieuwe whiskyclub ‘Krottegemse Blasaidhean’ vindt onderdak in café Breda Jazz Sam Vanacker

28 januari 2019

14u04 0 Roeselare Onder impuls van whiskyliefhebber Alain Van Utterbeeck is in Roeselare een nieuwe whiskyclub opgericht. ‘Krottegemse Blasaidhean’ start met een eerste whiskytasting in café Breda Jazz op dinsdag 19 februari.

Oprichter van de club is Alain Van Utterbeeck (59), Krottegemnaar en whiskyliefhebber in hart en nieren. Hij heeft twintig jaar ervaring in de wereld van whiskytastings onder de gordel. “In 1998 was ik een van de eerste leden van de whiskyclub van De Bull in de Sint-Amandsstraat”, vertelt hij. “We hebben er fantastische tijden gekend, maar die club is een stille dood gestorven. Op verplaatsing moeten gaan om tastings bij te wonen in andere gemeenten is door alcoholcontroles niet evident, dus groeide het idee om een nieuwe club op te richten in Roeselare. Het was alleen zoeken naar een geschikte locatie.”

Die vond Alain in het vernieuwde café Breda, op een steenworp van zijn woning. “Ik ben bestuurslid van de Krottegemse Ransels en sinds Frank (Wauters, voorzitter van de Krottegemse Ransels, nvdr) het café met succes nieuw leven heeft ingeblazen, besloot ik mijn kans te wagen. Toen ik Frank mijn idee voorlegde, was hij onmiddellijk enthousiast en Krottegemse Blasaidhean was geboren. We starten met een eerste tasting op 19 februari, waarna we om de zes weken een tasting organiseren, telkens op dinsdagavond. Vanaf september willen we echt van start gaan in clubverband.”

Proeven is waar het om draait in een whiskyclub en zo kwam Alain ook op de bijzondere naam van de club. “Whisky is een wereldwijd product geworden, maar mijn voorkeur gaat naar de oude Schotse whisky’s en de geschiedenis erachter. ‘Blasaidhean’ is het Schots-Keltische woord voor ‘proevers’. Krottegemse Blasaidhean betekent dus eigenlijk gewoon Krottegemse Proevers.”

Wie de wondere wereld van whisky wil ontdekken, kan nu al inschrijven (25 euro) voor de eerste tasting van de club via blasaidhean@gmail.com. Alain laat zijn proevers op 19 februari uitgebreid kennis maken met de zeven Schotse whiskyregio’s.