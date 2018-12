Nieuwe toekomst voor site B2Ai In het voorjaar start bouw van 48 urban villa’s Charlotte Degezelle

03 december 2018

In het voorjaar wordt op de hoek van de Rijksweg en de Hoogleedsesteenweg gestart met de bouw van het woonproject Heron. Op de site die jarenlang de thuishaven was het internationaal gerenommeerde architectenbureau B2Ai (vroeger Buro II nvdr.) worden, met respect voor het aanwezige groen en de vijver, vier paviljoenen met in totaal 48 appartementen gebouwd.

Architectenbureau B2Ai, in 1979 door wijlen Hendrik Vermoortel opgericht als Buro II, verkaste begin 2017 richting Accent Business Park. Sindsdien is het stil op de hoek van de Rijksweg en de Hoogleedsesteenweg. Het voormalige architectenbureau staat te huur en ook de rest van de site wordt niet benut. Maar daar komt vanaf 2019 verandering in. In het voorjaar wordt gestart met de realisatie van Heron. “De naam Heron verwijst naar de zilverreiger. Er zaten er vroeger altijd talloze aan de vijver. Bijzonder mooi al aten ze de vijver leeg”, blikt Pieter-Jan Vermoortel, zaakvoerder van B2Ai, nostalgisch terug. “Ik ben hier opgegroeid, maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk voor de site. Die moet leven, een toekomst hebben. Samen met m’n pa heb ik indertijd nagedacht over een herinvulling van de site. We waren het over verschillende zaken eens. We wilden geen kantoren en het park per se behouden. Eventuele gebouwen mochten geen gigantische blokken zijn. Het moet gemoedelijk zijn om te wonen en de paviljoenen moeten door een rustige en serene architectuur als het ware verdwijnen in het park waar iedereen moet kunnen van genieten. Het landschap is hier het belangrijkste. Heron staat voor wonen in een park, vlak bij het centrum van de stad.”

Ondertussen is de site herbestemd voor een woonproject en reikte de stad de nodige vergunningen uit voor een nieuwbouwproject. Dat project bestaat uit vier paviljoenen van maximaal vier bouwlagen die samen goed zijn voor 48 zogenaamde urban villa’s, een mix van één- twee- en drieslaapkamerappartementen met zeer ruime terrassen. Om deze te kunnen bouwen moet de aarden berm worden afgegraven, maar de bomen blijven bewaard. Ondergronds zijn 64 ondergrondse parkeerplaatsen en een ondergrondse fietsenstalling voorzien. Die worden ontsloten via Ter Reigerie. “De volledige realisatie van het project zal zo’n vier jaar duren, maar we werken in fases. In de eerste fase starten we met het blok het dichtst bij de vijver, gevolgd door het blok dat het dichtst bij de Hoogleedsesteenweg is gelegen. Deze moeten al over twee jaar klaar zijn”, weet Vermoortel.

Het vroegere kantoorgebouw van B2Ai is erkend als bouwkundig erfgoed en zal nooit gesloopt worden. Dat zal dienen als ontmoetingsplek of horeca-aangelegenheid voor bewoners en bezoekers. Op termijn, maar nog niet concreet, voorziet men als sluitstuk van het project nog een zorgcentrum langs de Hoogleedsesteenweg .

