Nieuwe toekomst voor oud postgebouw RUIMTE VOOR WORKSHOPS, REPAIRCAFÉS, 3D-PRINTER EN MEER VALENTIJN DUMOULEIN

16 april 2018

02u29 0 Roeselare Het postgebouw langs de Hugo Verrieststraat zal voortaan onder de noemer 'RSL Op Post' onderdak bieden aan heel wat organisaties, zoals onder meer de Kringwinkel. Het gebouw wordt ook een verzamelplaats voor sociaal innovatieve projecten. Denk aan workshops, ecocafés en een 'makerslab'.

Het OCMW kocht het oude postgebouw in 2016 met het doel om een reeks diensten van de Site Noord naar daar te verhuizen. "Zo komt de Kringwinkel later dit jaar", weet beleidsmedewerker Ellen Cogghe. "Zij krijgen een plaatsje op het gelijkvloers. In de kelderverdieping is er dan weer plaats voor voedselverdeelpunt De Graancirkel. Ook ontmoetingscentrum Kom Af vindt hier al onderdak en straks verhuist ook leerwerkplaats Doe-Kit naar hier."





Vrijwilligers

Er is straks ook plaats voor een reeks sociale projecten met inbreng van alle inwoners. "Alles draait daarbij rond 'maken'", vertelt Cogghe. "Zo kunnen mensen hier op termijn terecht voor een Makerslab met een 3D-printer, vinylsnijder en een lasercutter. Vrijwilligers zullen hier werken als labmanager. Zij zijn nu een concept aan het uitwerken. Een tweede tak is voeding. We beschikken op de eerste verdieping nog over het oude postrestaurant en een bijhorende keuken. 'Kom Af' maakt daar al deels gebruik van, maar er zijn meer mogelijkheden. Denk maar aan kookworkshops. Startende ondernemers met creatieve ideeën zijn zeker nog welkom."





Sport

Een andere weg die RSL op Post wil verkennen is die van het bewegen. "Ook voor sport is hier een plaats", weet Ellen Cogghe. "Met gerecupereerde fitnesstoestellen uit de Kringwinkel is hier een gepast sporthoekje gemaakt waar er iedere dinsdag en donderdag van 14 tot 15 uur sportsessies zijn. Ook een klimmuur moet hier bijvoorbeeld mogelijk zijn. En vergeet het dak niet. Misschien kan er wel een groenterras komen in samenwerking met Vives, maar ook tijdelijke recreatie in combinatie met zonnepanelen is een optie. Straks is er in het gebouw ook ruimte voor een ecocafé, een vormingsruimte, bureaus en een computerhoek."





De infrastructuur van het gebouw blijft grotendeels behouden, al wordt er toch een architect aangesteld. "Om hier en daar een muur uit te breken en om meer inkijk te creëren, zodat mensen zien wat er hier allemaal te doen is", weet OCMW-voorzitter Bart Wenes.





Ruilsysteem

"De Site Noord willen we op termijn verkopen, maar voor het zover is zal er nog een sanering moeten volgen. De opbrengst kunnen we verder in RSL Op Post investeren. Tegen eind 2019 moet alles hier operationeel zijn. We denken ook niet in termen van betalen. Wie gebruik van een dienst wil maken, kan dat, maar in ruil geef je dan een andere bijdrage in het groter geheel. Trouwens, het wordt géén wijkhuis en we mikken zeker niet op één bepaalde doelgroep", benadrukt Wenes. "Het is een concept van en voor alle burgers."





Op 2 juni volgt een nieuwe Open Dag.