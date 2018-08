Nieuwe thuishaven voor BOMBrewery EERSTE EN ENIGE MOUTBAKKERIJ TER WERELD VOORTAAN OPEN VOOR PUBLIEK CHARLOTTE DEGEZELLE

14 augustus 2018

02u38 0 Roeselare BOMBrewery, bekend van de Triporteurbieren en de eerste en enige moutbakkerij ter wereld, is thuis. Bert Van Hecke (39) en Rebekka Lyssens (35) brachten hun bierbedrijfje onder in het bedrijvencomplex Hangaar 15 aan de Armoedestraat. Vanaf vrijdag is de moutbakkerij voor het eerst ooit te bezoeken, kan je er Triporteurbieren proeven en aankopen en in de toekomst hoopt Bert er ook effectief te brouwen.

Brouwerij Rodenbach is al zo'n 200 jaar thuis in Roeselare. Deelgemeente Beveren is sinds enkele jaren de thuishaven van Bram's Brewery en voortaan mag ook Rumbeke uitpakken met haar eigen biertjes. Zes jaar terug richtten Bert Van Hecke en Rebekka Lyssens, geboren en getogen Rumbekenaars, BOMBrewery op in het Limburgse Bree. Twee jaar geleden keerden ze terug naar de heimat. "We brachten BOMBrewery tijdelijk onder in d'Oude Maalderij in Izegem, maar mogen nu eindelijk uitpakken met een eigen stek", vertelt Bert. "Vrijdag openen we onze gloednieuwe loods op de bedrijfssite Hangar 15 voor het grote publiek."





BOM is geen brouwerij of bierfirma. "We zitten er ergens tussenin. Eerst en vooral is er onze moutbakkerij, de eerste en enige ter wereld. Het is het zenuwcentrum van BOMBrewery waar ik bijzondere, huisgebakken mout creëer die het specifieke karakter van elk van onze Triporteur-bieren bepaalt. Voor het eerst zal de moutbakkerij te bezoeken zijn. Het is de bedoeling om op termijn niet enkel mouten voor onze eigen bieren, maar ook voor amateurbrouwers te bakken. Daarnaast willen we met onze eigen mouten ook andere producten maken zoals koekjes, whisky ..." Die zullen te koop zijn in de winkel. "Daar kan men nu al terecht om onze negen Triporteurbieren te kopen, maar ook onze glazen, t-shirts, wieleroutfits ... Naast de winkel is een degustatieruimte waar groepen vanaf 10 personen onze bieren kunnen degusteren met een woordje uitleg en een rondleiding."





Bier wordt er nog niet gebrouwen in Rumbeke. "Het is wel onze droom om hier op termijn een brouwerij met een capaciteit van 500 liter onder te brengen. Maar vandaag blijven we voorlopig werken met onze BOM-pakketten, een soort van brouwpakketten voor dummies met daarin alle ingrediënten waarmee Brouwerij Anders in Limburg, Brouwerij Lindeboom in Nederlands-Limburg en Brew Society in Heule de Triporteurbieren brouwen. Ik brouw dan wel niet zelf, maar blijf op die manier toch de chef-kok van m'n brouwsels."





Nieuwe biertjes

Wel kan je in BOMBrewery al een reeks eiken vaten, met als blikvanger een exemplaar van 4.800 liter dat uit 1892 stamt, zien waarop nieuwe biertjes gerijpt zullen worden.





BOMBrewery is elke vrijdag open van 9.30 tot 18 uur en op zaterdag van 13.30 tot 17 uur. Degustaties kan je aanvragen via info@bombrewery.com. Meer op www.bombrewery.com en www.triporteurbier.com.