Nieuwe stadsdichter Louise (11) eert overleden grootouders 24 januari 2018

02u44 0

Louise Heyman (11), uit het zesde leerjaar van de Vikingschool, mag zich een jaar lang de officiële stadsdichter van Roeselare noemen. Haar gedicht werd door een professionele jury gekozen uit meer dan 200 inzendingen van jongeren uit het vijfde en zesde leerjaar. "Wat een eer", glundert Louise. "Ik kan niet wachten om dit straks aan mama en papa te vertellen." Dat familie belangrijk is voor Louise, blijkt duidelijk uit haar gedicht. "Het is een eerbetoon aan m'n overleden grootouders", zegt het meisje. "Toen ik op het internet foto's als inspiratie zocht, vond ik er van de begraafplaats. Die foto's maakten direct veel emoties los, hoewel het net hierdoor ook niet zo makkelijk was om iets te schrijven."





Louises gedicht zal vanaf donderdag te zien zijn op de ramen van ARhus. De verkozen top-vijf prijkt in maart ook op andere etalages van De Munt en later dit jaar verschijnen er ook inzendingen op brood- en vuilniszakken. Tot slot kan iedereen ook creatief aan de slag met het winnende gedicht. Giet de woorden in beeld, video, verf, of muziek en wie weet geeft de stad wel financiële en logistieke steun om je idee uit te werken. Meer info op spelenmetdestad.roeselare.be. (CDR)