Nieuwe sportzalen voor De Vlieger, De Hagewind en Vikingschool 29 juni 2018

02u28 0

Scholengroep Arkorum krijgt van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits huursubsidies voor verschillende bouwprojecten. Vanaf 2020 is er een subsidie van 56.595 euro voor een nieuwe sporthal bij De Verrekijker in Rumbeke. "In die school zijn er de laatste jaren heel wat verbouwingen gebeurd om de capaciteit uit te breiden", vertelt Francis Devolder, coördinerend directeur van de scholengroep. "Maar er is nog altijd nood aan een degelijke turnzaal. We kochten in de Rumbeeksesteenweg het pandje net naast de school en willen er een nieuwe turnzaal van 485 vierkante meter creëren." Ook in de Vikingschool en de naastgelegen school De Hagewinde staan werken op stapel die mogen rekenen op een huursubsidie van 75.460 euro vanaf 2019. "De Vikingschool is nog maar pas uitgebreid, maar eigenlijk alweer bijna te klein. Bovendien zijn de turnzalen van beide scholen niet meer van deze tijd. We willen de gronden langs de Groenestraat, naast de vroegere kapel, aankopen en er een sportzaal van 600 vierkante meter bouwen. Die zal door beide scholen benut en opengesteld worden voor de buurt. De oude turnzaal van de Vikingschool kan vervolgens omgevormd worden tot extra klassen." Tot slot krijgen Scholengroep Arkorum en Scholengroep Sint-Michiel vanaf 2020 ook een huursubsidie van 482.820 euro. Dit voor een dossier dat zowel basisschool De Mozaïek als de secundaire Burgerschool omhelst maar nog niet bijster concreet is. Devolder spreekt de wens uit om de twee afdelingen van de Mozaïek, in de Nijverheids- en de Hammestraat, te verenigen. Bij Sint-Michiel horen we dat ze opportuniteiten aan de kant van Krottegem willen openhouden. (CDR)