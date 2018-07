Nieuwe schooldirecteurs in Arkorum 07 juli 2018

De zomervakantie is amper gestart, maar nu is er al duidelijkheid over enkele directeursfuncties binnen scholengroep Arkorum. William Doom, jarenlang wetenschapsleerkracht in het Klein Seminarie, gaat op 1 september aan de slag als directeur van de Vrije Centrumschool Roeselare. Basisschool De Beveren in Beveren mag bij de start van het nieuwe schooljaar Joost Balduck verwelkomen in het directieteam. (CDR)