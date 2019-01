Nieuwe Oekense sport- en recreatiezone klaar tegen zomer 2020 CDR

22 januari 2019

08u21 0

Sinds een drietal maanden hangt aan basisschool De Ark een spandoek met het opschrift ‘Stad Roeselare investeert in de aanleg van een sportveld en groene omgeving’. Gemeenteraadslid Stefaan Van Coillie (CD&V) wou graag weten wat die werken precies zullen inhouden en wat de timing ervan is. “ Eind vorig jaar zijn we gestart met de voorbereidingen om ook in Oekene sport en recreatie in een groene omgeving te voorzien. Dit naast de sporthal van De Ark die op vandaag ook al naschools wordt gebruikt”, licht sportschepen José Debels (CD&V) toe. “Er is een stuurgroep samengesteld en een eerste voorontwerp opgemaakt. Het project is in verschillende zones opgedeeld: een toegangsweg en extra parking, speelruimte, een voetbalveld en ruimte voor recreatie er rond. Dit wordt nu verder uitgewerkt. Eind februari, begin maart is er alvast een inspraakmoment voor de leerlingen van de Ark. We willen graag hun visie op de speelzone horen. Later volgt een infomarkt voor alle Oekenaars. De timing van de werken is afhankelijk van heel wat factoren zoals het verkrijgen van de omgevingsvergunning, archeologisch onderzoek, de aanleg van de toegangsweg,… Maar in de zomer van 2020 zou de nieuwe infrastructuur klaar moeten zijn.”