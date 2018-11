Nieuwe nachtopvang wordt dubbel zo groot WERKEN OP PARKING RSL OP POST STARTEN IN 2020 CHARLOTTE DEGEZELLE

28 november 2018

02u24 0 Roeselare Op de parking van RSL Op Post langs de Hugo Verrieststraat bouwt Zorgbedrijf Roeselare een nieuwe nachtopvang voor dak- en thuislozen. De huidige nachtopvang, met ruimte voor 10 mensen, langs de Noordlaan is verouderd en te klein. De nieuwbouw zal 21 slaapplaatsen tellen en wordt in 2021 in gebruik genomen.

Sinds 2014 organiseert Zorgbedrijf Roeselare nachtopvang voor daklozen in De Noorderbrug. Aanvankelijk deden ze dit enkel in de winter, maar sinds 2016 is de opvang er permanent. Wie geen dak boven het hoofd heeft, kan 's morgens telefonisch een bed reserveren voor de komende nacht. Bezoekers mogen er maximaal 20 keer per maand overnachten. "De huidige opvang telt tien bedden, maar in noodsituaties kunnen we er drie bijplaatsen", vertelt Bart Wenes, voorzitter van het Zorgbedrijf. "Gemiddeld zijn negen bedden bezet. Maar tijdens de winter is het frequent nodig om de extra bedden in te zetten. Het gaat om stapelbedden in een slaapzaal. Hierdoor hebben we geen ruimte voor gezinnen en is het niet evident om mannen en vrouwen te scheiden. Ook biedt het gebouw geen uitbreidingsmogelijkheden."





Basiscomfort

Naast plaatsgebrek kampt de nachtopvang met een verouderde infrastructuur.





"Eigenlijk moet het pand volledig gestript worden. We maakten de rekensom en een nieuwbouw blijkt goedkoper." Het zorgbedrijf liet voor de nieuwbouw zijn oog vallen op de "carport" op de parking achter RSL Op Post, op de hoek van de Hugo Verrieststraat en de Brugsesteenweg. "Perfect, want met RSL Op Post mikken we sowieso ook op kwetsbare groepen door onder meer de aanwezigheid van voedselverdeelpunt De Graancirkel en onze brugfiguren", aldus Wenes. "De nieuwe nachtopvang mag geen hotel worden, maar moet basiscomfort bieden. De bestaande constructie wordt verbouwd tot een pand met twee verdiepingen. De capaciteit wordt opgetrokken tot 21 plaatsen, waarvan 7 eenpersonskamers, 2 kamers voor koppels en 2 kamers voor gezinnen tot vier personen. Daarnaast voorzien we 2 kamers voor de begeleiders, een onthaal, keuken, leefruimte en sanitair. De toegang geeft uit op de bestaande parking, die een groene inrichting krijgt en toegankelijk zal zijn via de Duivestraat."





Voorkomen

De werkzaamheden starten in 2020, het jaar erop wil men de nachtopvang in gebruik nemen. "2019 zien we als planningsjaar, omdat er vanaf april werken starten in het oude postgebouw om er onder meer De Graancirkel en de Kringwinkel onder te brengen. Kostenplaatje van de nachtopvang is 1.182.000 euro. We hopen die centen deels te recupereren door de verkoop van de Noorderbrug en Site Noord in de Désiré Merghaertstraat." In afwachting van de nieuwbouw worden nog de strikt noodzakelijke werken uitgevoerd in de Noorderbrug. Ook zet het team dat dak- en thuislozen begeleidt meer in op coaching, in de hoop dat ze het probleem kunnen indijken. "We willen dakloosheid voorkomen en voor wie toch dakloos is zo snel mogelijk een structurele oplossing vinden. We zien dat onze aanpak vruchten afwerpt", besluit Vincent Breemersch, waarnemend diensthoofd team dak- en thuislozen.