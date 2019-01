Nieuwe graduaatsopleiding ‘Productiebeheer land- en tuinbouw’ aan hogeschool Vives CDR

09 januari 2019

Hogeschool Vives in Roeselare start in september als eerste met een nieuwe opleiding in het land- en tuinbouwonderwijs: de tweejarige graduaatsopleiding ‘Productiebeheer land- en tuinbouw’. Een graduaatsopleiding zit tussen het secundair onderwijs en een bacheloropleiding. Ideaal dus voor wie wel wat meer wil doen dan louter uitvoerend werk, praktijkgericht wil leren en een passie heeft voor dieren en planten, maar het niet meteen ziet zitten om later zelfstandig een bedrijf te leiden. Er worden vier blokken van zeven lesweken per jaar georganiseerd, waarna telkens een evaluatieweek volgt. Die blokken bestaan gedeeltelijk uit lessen, afgewisseld met praktijksessies rond dieren, planten en machines. De studenten gaan natuurlijk ook letterlijk veel de boer op. Naast heel wat gezamenlijke bedrijfsbezoeken is er ook twee dagen per week individueel werkplekleren voorzien.