Nieuwe Facebookgroep wil meer bomen 07 maart 2018

Roeselare is een opmerkelijke facebookgroep rijker. 'Meer Bomen in Roeselare' is een initiatief van Roeselarenaar David Demets. Hij wil in kaart te brengen waar en hoe er meer groen in de stad kan komen. "De bedoeling is om na te gaan of er genoeg Roeselaarse mensen dit project genegen zijn", zegt initiatiefnemer David Demets. "Als het draagvlak groot genoeg blijkt, kijken we wat er nodig is om de vergroening ook effectief waar te maken, enerzijds vanuit de burgers en anderzijds ook in overleg met het stadsbestuur." Intussen werkte David al een interactief kaartje uit met mogelijke locaties voor nieuwe bomen. Nog dit: de groep werd zondag opgericht. Dinsdagavond stond de teller al op ruim 200 leden.





(SVR)