Nieuwe directeurs in AZ Delta 29 november 2018

02u25 0

Hans Crampe en Jan Hebbrecht zijn aangesteld als nieuwe leden binnen het directieteam van AZ Delta.





Hans Crampe vervult nu de rol van adjunct-algemeen directeur en Jan Hebbrecht werd benoemd tot verpleegkundig en paramedisch directeur. Crampe krijgt sturende bevoegdheden rond de voorbereiding van de ingebruikname van campus Rumbeke, het op punt stellen van interne processen en de aansturing van ICT. Hij zal ook het managementcomité voorzitten. Hij heeft de nodige ervaring, want hij was 15 jaar directielid in AZ Maria Middelares in Gent.





Hebbrecht startte zijn carrière bij AZ Delta op 1 januari 2016 als zorgmanager en hij was sinds augustus al waarnemend verpleegkundig paramedisch directeur.





Daarvoor werkte hij 16 jaar in het AZ Sint Lucas in Gent, waarvan 12 jaar als manager.





(CDR)