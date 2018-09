Nieuwe bouwaanvraag voor appartementen in Vijverhoek 05 september 2018

Projectontwikkelaar Acasa Projects heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor de bouw van 30 appartementen in de groene zone Vijverhoek in de Wolstraat. De stad weigerde een eerdere bouwaanvraag, maar de provincie gaf toch groen licht. Daarop trokken zowel de stad als actiecomité De Vijverhoek naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Een uitspraak kan echter nog even op zich laten wachten", vertelt bevoegd schepen Nathalie Muylle (CD&V). "Het gekke is dat - tot er een uitspraak valt - die eerder goedgekeurde bouwvergunning blijft gelden. Wij en onze raadsman snappen helemaal niet waarom ze nu opnieuw dezelfde aanvraag indienen. Onze houding zal niet veranderen en we zullen deze aanvraag dan ook afkeuren." Ook het actiecomité tekent opnieuw protest aan. "Dat is het enige dat we kunnen doen", vertelt Stevie Rinnaert. "Het gaat om hetzelfde dossier met een paar afwijkingen. Het lijkt wel alsof Acasa een spelletje met ons speelt." Om de hoge woondichtheid van dergelijke projecten in de toekomst te vermijden trachtte de stad eerder al een verkavelingswijziging door te voeren. Daarmee zouden er maar 16 gestapelde woningen op de zone kunnen komen. De provinciale deputatie keurde die wijziging echter af. De stad wil nu in overleg met minister Schauvlieghe om de situatie op te lossen. (VDI)