Nieuwe besteming voor Oekens gemeentehuis 23 juni 2018

02u45 0 Roeselare Het Oekense gemeentehuis krijgt na dik vijf jaar leegstand een nieuwe bestemming. Eind dit jaar neemt Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie, gespecialiseerd in genealogisch onderzoek en in het bezit van een uitgebreid documentatiecentrum, er zijn intrek.

"Maar eerst worden er werken uitgevoerd. De elektriciteit en verwarming worden vernieuwd, we installeren een kitchenette en sanitair. De kostprijs is 70.000 euro", weet patrimoniumschepen Nathalie Muylle (CD&V). "Het gemeentehuis is een stukje patrimonium dat veel Oekenaars na aan het hart ligt. Dankzij Familiekunde wordt het opnieuw een echte ontmoetingsplek", zegt cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). "Ze zullen ook een koffiehoek voorzien die een echte meerwaarde zal bieden."





Familiekunde is samen met fotoclub Knipoogje en de Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen vandaag nog gehuisvest in de oude gebouwen van het CVO in de Kokelarestraat. Dat gebouw wordt verkocht en daarom zoekt de stad een nieuwe stek voor allen. "Het oude CVO wordt verkocht samen met de naastgelegen kinderopvang De Speelvogel", aldus schepen Muylle. "Maandag beslissen we met het schepencollege over een subsidieaanvraag voor de bouw van een sporthal en infrastructuur voor De Speelvogel op de site van SBS 1 De Brug. Het is de bedoeling om de kinderopvang daar onder te brengen, analoog naar het samengaan van De Speelvogel en SBS 2 De Vlieger in Rumbeke." (CDR)