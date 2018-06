Nieuw verkeerslicht na 13 ongevallen 27 juni 2018

Zoals beloofd na het dertiende ongeval op het knooppunt van de Rijksweg ende E403 op de grens tussen Izegem en Roeselare zijn boven de voorsorteerstroken aparte verkeerslichten met een pijl geïnstalleerd. Die aanpassing moet het vals gevoel van veiligheid wegnemen dat de gewone verkeerslichten creëerden. Bijna drie jaar geleden is het knooppunt grondig aangepakt, precies om de duidelijkheid, doorstroming en verkeersveiligheid te verhogen. Maar automobilisten die linksaf de snelweg wilden oprijden, misrekenden zich keer op keer. Telkens vonden de ongevallen plaats door een verkeerde inschatting van een automobilist. Wie de snelweg wilde opdraaien, dacht onterecht dat hij dat ongehinderd kon doen en dat het verkeerslicht voor de tegenliggers op rood stond. Dat was echter alleen het geval als ook de groene ontruimingspijl oplichtte. Met de extra pijlen boven de voorsorteerstrook hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het probleem nu verholpen te hebben. De pijl licht alleen maar groen op als de verkeerslichten voor de tegenliggers rood zijn.





Eén kruispunt is al volledig in orde, het tweede volgt binnenkort. Ook de lussen onder het wegdek zijn aangepast waardoor de lichten rekening houden met de verkeersdrukte. (LSI)