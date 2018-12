Nieuw record: Eerste hopscheuten geveild voor 2.340 euro per kilo CDR

19 december 2018

Op de REO Veiling is een nieuw recordbedrag neergeteld voor de allereerste hopscheuten van het seizoen. Vier producenten, het Poperingse centrum voor personen met een verstandelijke handicap De Lovie, Poperingenaar Thomas Boeraeve, Marc Vandevelde uit Reningelst en Bart Vanbeveren uit Proven leverden gisterenochtend samen acht kilo Fine Fleur primeurhopscheuten aan de Roeselaarse Veiling. Metro Cash & Carry ging voor het 12e jaar op rij met de primeur aan de haal. Ze telden niet minder dan 234 euro neer voor 100 gram hopscheuten, een nieuw record. Vorig jaar telde men 200 euro neer. Metro Cash & Carry kocht 12 schaaltjes van 250 gram aan die primeurprijs, goed voor een totaal van 7.605 euro. “Vandaag al liggen de hopscheuten in onze winkel in Wevelgem. Morgen ook in de andere filialen en zijn ze te verkrijgen via onze delivery service”, weet Joy Sclabi, storemanager van Metro Wevelgem. “Als partner van de horeca willen wij absoluut dit exclusieve topproduct aanbieden. Jaarlijkse afnemer van de primeurs is alvast The Jane in Anwerpen.” Bij De Lovie zijn ze dolgelukkig dat er nieuwe recordprijs is. “Dit past perfect in De Warmste Week”, aldus Brigitte Dewulf. “Wij zijn zo blij dat Metro opnieuw ons project steunt want ons verhaal zou ons verhaal niet zijn als men niet gelooft dat onze mensen met een verstandelijke handicap toch voor een kwaliteitsvol streekproduct kunnen zorgen.”

De volgende lading van het witte goud wordt vrijdag op de REO veiling verwacht. Vervolgens is het wachten tot in 2019.