Nieuw model horlogemerk Jules & Fils gefinancierd 16 maart 2018

Hoewel de crowdfunding van het horlogemerk Jules & Fils nog loopt tot eind deze maand, kunnen de broers Arnaud en Gauthier Vandeputte hun actie nu al een overdonderend succes noemen. In plaats van de beoogde 14,638 euro is er ondertussen, op nog geen week tijd, al quasi 18.000 euro verzameld om hun derde model, The Chronograph, in productie te brengen. Meer via www.kickstarter.com/projects/229966146/the-chronograph-family-history-crafted-into-a-watc. (CDR)