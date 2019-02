Nieuw collectief zoekt kunstenaars en tentoonstellingsruimtes CDR

01 februari 2019

In Roeselare heeft Soetkin Dewulf het nieuwe kunstenaarscollectief Dauw opgericht. Dauw wil kunstenaars samenbrengen, maar wil ook kunst en publiek dichter bij elkaar brengen. De focus ligt op jonge kunstenaars uit de Roeselaarse regio. Om van Dauw, dat nu al voorzichtig droomt van een kunstencentrum, een succes te maken, is Soetkin op zoek naar kunstenaars en unieke locaties om te exposeren in het Roeselaarse. Meer info op www.collectiefdauw.com.