Nieuw clublokaal voor KAMV 23 maart 2018

De Koninklijke Automobielclub Midden Vlaanderen (KAMV) kiest voor een nieuw clublokaal: Brasserie Den Arend.





"Jurgen Grymonprez en Heidi Tuyte, de uitbaters van Café De Nieuwe Ruiter, besloten onlangs om hun leven een nieuwe wending te geven. Dit betekent ook het einde van de jarenlange samenwerking tussen dit gezellige café en de KAMV. We willen Jurgen en Heidi en hun voorgangers nogmaals bedanken voor de gastvrijheid en wensen hen alle succes toe in hun nieuwe uitdaging", klinkt het. "De zoektocht naar een nieuw clublokaal bracht ons in contact met Claude Vanbesien, de uitbater van Brasserie Den Arend op het Polenplein in Roeselare. Voortaan zullen hier alle vergaderingen doorgaan en ook tijdens het rallyweekend voorzien we een prominente rol voor Brasserie Den Arend." (CDR)