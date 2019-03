Nieuw circuit Racing Club Roeselare officieel geopend VDI

10 maart 2019

15u22

Bron: VDI 0 Roeselare De verhuis van Racing Club Roeselare van de Koning Leopold III-laan richting nieuw circuit in de Kachtemsestraat ligt dan wel al even achter ons, voor de officiële opening was het wachten tot zondag.

De club met de telegeleide wagentjes was al op verschillende locaties in Roeselare actief. In 1983 streken ze neer in de Kleine Kalkenstraat, maar er kwamen verkavelingen bij en dus staken er ook klachten rond geluidsoverlast de kop op. Op vraag van de stad verhuisde de club in 2006 naar de Koning Leopold III-laan, maar ook daar was er na anderhalf jaar geluidsoverlast.

Na overleg zocht de stad zelf een nieuwe locatie voor Racing Club Roeselare in de Kachtemsestraat. Het terrein ligt langs de E403 en tussen bedrijven. “Het circuit is technisch iets uitdagender dan het vorige ende infrastructuur ultramodern met een ruime kantine”, weet Nico Vandewynckel. “Er is ook een podium voor de piloten, ruimte voor werkplaatsen en een technische keuring. Kortom, alles wat we nodig hebben om nieuwe leden te lokken.”

De officiële opening vond plaats met een klassiek lintjesknippen. Daarna was er nog een demonstratiewedstrijd en konden leden er vrij rijden per klasse.