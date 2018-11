Nierpatiënt ongedeerd na zwaar ongeval op weg naar ziekenhuis 12 november 2018

02u21 0 Roeselare Een oudere man in een rolstoel die zaterdagmorgen aan boord van een Renault Kangoo van de privé-ambulancedienst Life Care op weg was naar het ziekenhuis voor een nierdialyse, heeft de schrik van zijn leven opgedaan.

Zijn bestuurder kwam bij het dwarsen van de Bruanebrug in botsing met een Mazda die vanuit de Kolenkaai kwam gereden. Dat gebeurde iets na zeven uur. Eén van de bestuurders negeerde het rode licht.





Door de klap belandde de Mazda op z'n zij. Het voertuig ramde een straatlantaarn en kwam tot stilstand vlak bij een verkeerslicht. De brandweer moest bestuurder James V. (45) uit Ingelmunster via de achterzijde van het voertuig evacueren, zodat de man geen bijkomende letsels opliep. Hij was bij bewustzijn toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Franky C. uit Kortrijk, de bestuurder van Life Care, bleef ongedeerd, net als de nierpatiënt die hij vervoerde. Die laatste werd vrij snel opgehaald, zodat de geplande dialyse kon plaatsvinden. Door het ongeval was er een tijdlang in één rijrichting geen verkeer mogelijk op de Bruanebrug.





(VHS)