New Year Proms aan 26e editie toe CDR

07 januari 2019

Harmonie St. Cecilia, jeugdharmonie Jorum en de Drumband brengen voor de 26e keer hun New Year Proms. Dit op zaterdag 19 januari om 19.30 uur en op zondag 20 januari om 15 uur in zaal OCAR op het Kerkplein. Vorig jaar kregen ze nog het gezelschap van Belle Perez, dit is Stefanie Demeulemeester zangeres van dienst. Tickets kosten 15 euro en zijn te bestellen via newyearproms@gmail.com of bij Optiek Verbeke in de Sint-Petrus en Paulusstraat.