Netten en pinnen tegen overlast duiven aan station 18 april 2018

02u33 0 Roeselare De stad Roeselare pakt de overlast door duiven in de stationsbuurt aan. Tijdens de commissie openbare werken en mobiliteit werden enkele maatregelen toegelicht om te voorkomen dat duiven zich onder het spoorviaduct vestigen.

Aan de kant van de Sint-Amandsstraat worden tussen de liggers van het viaduct netten geïnstalleerd. Die zouden in mei, ten laatste in de eerste helft van juni, geplaatst worden. Het gaat om een investering van 55.660 euro. Het viaduct aan de kant van de Ardooisesteenweg wordt daarentegen uitgerust met duivenpinnen. Die worden in dezelfde tijdspanne geplaatst en zullen de stad 144.111 euro kosten.





Gelijktijdig wordt ook werk gemaakt van een betere verlichting van het viaduct. Via sfeerverlichting over de volledige breedte van het viaduct ter hoogte van de Ardooisesteenweg wil de stad het veiligheidsgevoel verhogen, het viaduct hoger laten lijken en de verbinding tussen de Ooststraat en Krottegem accentueren.





Het kostenplaatje bedraagt 142.805,68 euro, de installatie is voor de tweede helft van mei en de eerste helft van juni. (CDR)