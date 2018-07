Net iets spannender dan de Scouts... EERSTE BELGISCHE JEUGDBRANDWEER IS 50 JAAR JONG CHARLOTTE DEGEZELLE

27 juli 2018

02u29 0 Roeselare Jeugdbrandweer Roeselare viert z'n 50ste verjaardag. Bij de oprichting was het de allereerste jeugdbrandweer in België. Ze vieren hun verjaardag de komende dagen met een internationaal jeugdbrandweerkamp op de terreinen van MSKA.

'Jeugdbrandweer' was in de ons omliggende landen al een bekend begrip toen toenmalig commandant Paul Veranneman in 1967 opperde dat het Roeselaarse korps misschien wel die primeur in België kon binnenhalen. Dat viel niet in dovemansoren en op de derde zondag van januari 1968 was de Roeselaarse Jeugdbrandweer een feit. "We waren de eersten in België en dat bleef nog een tiental jaar zo", weet hoofdverantwoordelijke Philip Soenen (57). "Vandaag zijn hier in de regio vier jeugdbrandweerkorpsen actief: in Roeselare, Izegem, Tielt en Pittem."





Basis brandbestrijding

De Roeselaarse jeugdbrandweer richt zich op jongeren tussen 12 en 18 jaar en telt nu 25 leden, het maximum. "Meisjes maken één vijfde van ons korps uit", weet Philip. "Ons doel is om de jongelui op een speelse manier in contact te brengen met de basis van brandbestrijding, redding en EHBO. Dit zowel theoretisch als praktisch. Veel van onze leden zijn kinderen van brandweerlui, anderen dromen van een carrière bij de brandweer of vonden ons via een opendeur. Om de twee weken komen we samen op zondagvoormiddag. De activiteiten staan onder leiding van negen actieve brandweerlui."





Perfecte visvijver

Verschillende van hen waren ooit zelf lid van de jeugdbrandweer. "Het is inderdaad de perfecte visvijver", aldus Philip. "42 procent van het huidige brandweerkorps was ooit lid. Het gaat zowel om vrijwilligers, beroeps, officieren als onderofficieren. Allen waren van jongs af aan gebeten door de microbe en kregen een stevige basis mee. We zien wel dat het percentage de laatste jaren daalt. Vroeger bestond dik de helft van het korps uit voormalige leden. Oorzaak daarvan is het federaal geschiktheidsattest. Wie de brandweer wil vervoegen moet lichamelijke proeven, een competentie- én een handvaardigheidstest afleggen. We proberen de jongeren hier zo goed mogelijk op voor te bereiden, maar de teleurstelling is toch vaak groot na al die jaren bij de jeugdbrandweer."





Internationaal

De Roeselaarse jeugdbrandweer heeft al jaren goeie contacten met korpsen uit de buurlanden. Hun 50ste verjaardag vieren ze dan ook samen met hen.





"We namen het initiatief om, na een vorige organisatie in 2009, het internationaal jeugdbrandweerkamp te organiseren. Vanaf zaterdag zijn er 13 korpsen uit België, Nederland en Duitsland present op de campus Groenestraat van MSKA. Op de agenda onder meer sportieve en brandweergerichte competitiespelen, maar ook een verkenning van de stad en een dagje kust. Zaterdag geven we de aftrap en daarvoor hebben we ook al onze ruim 300 oud-leden uitgenodigd."