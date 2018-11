Negen medailles voor Kaasboerderij 't Groendal 07 november 2018

02u24 2 Roeselare Kaasboerderij 't Groendal werd met negen medailles de grootste Belgische winnaar op de World Cheese Awards, de Oscars van de kaaswereld.

Louis-Philippe, vierde generatie kaasmaker ondertussen, trok zelf naar Noorwegen. "Ik vertrok met m'n koffers vol kazen en keerde terug met een valies vol medailles", glundert hij. Hij behaalde goud voor de Old Groendal, zilver voor Chevreau Blanc, 't Groendal Geit, Roeselare Classic, Brokkeloud Roeselare en de Carré Rouge en brons voor 't Groendal Grand Cru, Kaasterkaas en Poppycheese. 't Groendal neemt al sinds 2013 jaarlijks deel aan de World Cheese Awards en het aantal behaalde prijzen zit in stijgende lijn. "Bij de eerste deelname hadden we één bronzen medaille, vorig jaar haalden we er zeven binnen en nu negen", vertellen Johan Deweer en Dominique Steyaert. "De World Cheese Awards zijn voor ons een echte kwaliteitstest. Een dergelijke winst toont aan dat we continu goed en kwalitatief bezig zijn. We zijn vooral verrast dat de Carré Rouge al in de prijzen valt, want eigenlijk zit die kaas nog in een proeffase. Maar ook voor Louis-Philippe zijn deze medailles belangrijk. Voor het eerst zijn er ook enkele kazen in de prijzen gevallen die hij gemaakt heeft." Kaasboerderij 't Groendal maakt momenteel ook werk van een nieuwe kaasmakerij. Die zou men normaal eind dit jaar in gebruik nemen. "De werken liepen wat vertraging op. We hopen in mei te kunnen starten met de productie in de nieuwe kaasmakerij. Op termijn willen we dan ook werk maken van een opendeur." (CDR)