Negen glasbollen gaan ondergronds 20 maart 2018

02u31 0

Nog voor het zomerverlof realiseert afvalintercommunale MIROM in onder meer Roeselare, Lichtervelde en Staden één of meerdere ondergrondse glasbollen. In totaal gaat het over, in de totale MIROM-zone, de plaatsing van 23 ondergrondse glasbollen. In de Mandelstreek gaat het om negen exemplaren. De 284 resterende glasbollen blijven voorlopig bovengronds. De nieuwe containers herken je aan de twee inwerpzuilen, eentje voor gekleurd en eentje voor transparant glas, waardoor ze beter in het straatbeeld passen. Bovendien veroorzaken ze ook minder geluidsoverlast en trekken ze minder sluikstort aan. De totale investering bedraagt ruim 218.000 euro en is een gedeelde financiering van Fostplus en de gemeente. Als blijkt dat de voordelen opwegen tegen de hoge kost, kunnen er in de toekomst meer ondergrondse locaties volgen. Concreet worden in Roeselare de containers in de Kattenstraat, de Pastoor Slossestraat, de Beverseaardeweg en op de Onze-Lieve-Vrouwemarkt, Botermarkt, de Coninckplein ondergronds gebracht. In Lichtervelde gaat het om de Glasbol in de Boomgaardstraat en in Staden om de exemplaren in de De Carninstraat en de Drevestraat. (CDR)