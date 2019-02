Negen automobilisten betrapt op rijden onder invloed LSI

Bij verkeerscontroles in Hooglede, Izegem en Roeselare zijn negen automobilisten zaterdagnacht betrapt op rijden onder invloed. Drie van hen moesten hun rijbewijs meteen voor vijftien dagen afgeven. In totaal controleerde de politie 138 automobilisten op de Diksmuidesteenweg in Hooglede, de Kwadestraat in Roeselare en de Dirk Martenslaan in Izegem. Eén voertuig werd in beslag genomen omdat het niet verzekerd was.