Natourcriterium pakt uit met Sagan en BK retrokoers OOK TOPPERS ALS OSS, LAMPAERT, VAN KEIRSBULCK VAN DE PARTIJ CHARLOTTE DEGEZELLE

25 juli 2018

02u25 0 Roeselare Drievoudig ritwinnaar, drager van de groene trui en wereldkampioen Peter Sagan wordt de topvedette van het negende Dovy Natourcriterium op 31 juli. Nog voor de Tourvedetten aan de start komen, wordt het al genieten met onder meer het BK Retrokoers.

'Roeselare wielerstad' en 'Wielrennen is een feest' zijn bekende uitspraken. De vzw Roeselare Koerst en het Roeselaarse Stadsbestuur zijn vast van plan beide op 31 juli te combineren om van het Dovy Natourcriterum opnieuw een spetterend wielerfeest te maken. Waar de echte wielerfanaten het meest van wakker liggen, is welke vedetten uit de Tour de France aan de start komen. De voorbije jaren waren dit onder meer toppers als Froome, Quintana, Kittel en Van Avermaet. "Dit jaar zijn we erin geslaagd om drievoudig ritwinnaar en drager van de groene trui Peter Sagan naar Roeselare te halen", glundert Björn Leenknegt. "Hij is het icoon van het moderne wielrennen, de vaandeldrager van het huidige wielerpeloton en de huidige wereldkampioen. Het is dan ook een eer hem te mogen ontvangen. Hij wordt vergezeld door teamgenoot Daniël Oss. Daarnaast verwelkomen we de Belgisch Kampioen Yves Lampaert en bevestigden ook Belgische Tourrenners als Tim Declercq, Guillaume Van Keirsbulck, Timothy Dupont en Kevin Claeys. Bovendien zijn we nog volop bezig met het vastleggen van andere toppers uit de Tour." Deze knallers zorgen vanaf 18 uur voor ambiance met opeenvolgend een tijdrit (18 uur), een voorstelling van de renners (18.30 uur) en het eigenlijke criterium (19 uur). De start- en aankomstplaats van het criterium is aan het de Coninckplein. Toeschouwers kunnen handtekeningen verzamelen in de Teerlingstraat.





Binnenbanden op rug

Maar het wielerfeest start al vanaf 15 uur met een nieuwelingenkoers. Om 16 uur keert men voor het tweede jaar op rij terug in de tijd. Vorig jaar koos men voor een gewone retrokoers, nu presenteren ze het BK Retrokoers. "IJzeren kaders, binnenbanden op de rug gebonden, worstenhelmen met koerspetjes, gebreide wielertruitjes, ... We gaan voluit voor een retrobeleving uit vervlogen tijden. Antieke koersfietsen, oldtimers, een rijdende fanfare en meer moeten ons terug naar de hoogdagen van Odiel De Fraeye, Merckx en Van Impe flitsen. We gaan voor een heerlijk ouderwets criterium voor fietsen doorspekt met nostalgie, humor en een pakrandanimatie."





Praktisch blijft de toegang tot het Natourcriterium gratis. Parkeren kan gratis op parking Expo - P2 en in samenspraak nv Parkeren is er vanaf 13 uur geen controle op betalend parkeren en blauwe zone in het stadscentrum. Het stadscentrum wordt vanaf 13 uur gedeeltelijk afgesloten.





Meer over het mobiliteitsgegeven, VIP-mogelijkheden,... op natourroeselare.be.