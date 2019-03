Nationale kajakpoloteams trainen in Roeselare CDR

27 maart 2019

Op zaterdag 30 maart wordt er bij de Roeselaarse Kajakvaarders aan de Beurtkaai 2 een stagedag georganiseerd voor de Belgische nationale kajakpoloteams. Die teams, zowel van de de junioren (U21) als de senioren, bestaan telkens uit acht gedreven spelers, drie coaches en één kinesist. In 2019 trachten zij met beide nationale teams een top 8 prestatie neer te zetten op het Europees Kampioenschap in Coimbra (Portugal) om België te lanceren als een vaste waarde in de top acht op de grote kampioenschappen. Tijdens de stagedag zijn er overdag verschillende trainingsmomenten voorzien voor de junioren- (U21) en seniorenploeg. Vanaf 17 uur worden er verschillende kajakpoloploegen uitgenodigd voor vriendschappelijke wedstrijden tegen zowel junioren als senioren van de nationale kajakpoloteams. De dag wordt afgesloten met een pastamaaltijd waarvan de opbrengst wordt gebruikt om de hoge kosten voor de deelname aan het EK in Coimbra te drukken. Inschrijven voor het eetfestijn kan via https://login.twizzit.com/v2/public/form/e38b0de17dbc942ed12528e45a065048.