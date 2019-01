Nathalie Muylle en Bart Dochy krijgen tweede plaats op kieslijsten CD&V West-Vlaanderen Sam Vanacker

26 januari 2019

12u23 0

Het provinciaal partijbestuur van CD&V West-Vlaanderen heeft vandaag, exact 4 maanden voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei, de slagorde bekend gemaakt. Eerder werden Hilde Crevits (Vlaams minister van Onderwijs en viceminister-president van de Vlaamse Regering) en Hendrik Bogaert (Kamerlid) al aangeduid als lijsttrekkers in West-Vlaanderen. Drie politici uit onze streek komen op. Met Nathalie Muylle staat een Roeselaarse schepen op de tweede plaats van de Kamerlijst, terwijl de tweede plaats van de Vlaamse lijst voor Ledegems burgemeester Bart Dochy is. Brecht Warnez, schepen in Wingene, wordt eerste opvolger op de Vlaamse lijst.

Provinciaal voorzitter CD&V West-Vlaanderen Daniël Vanpoucke: “Met Hilde Crevits, de populairste politica van Vlaanderen, en Hendrik Bogaert, straffe Hendrik, heeft CD&V West-Vlaanderen twee sterke lijsttrekkers. De beide modellijsten zijn verweven van ervaring, vernieuwing en verjonging, maar het werk is nog niet af, er zijn nog heel wat mensen die de lijst zullen vervoegen. Daar wordt de komende dagen en weken werk van gemaakt.