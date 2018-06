Naranja bedankt school voor goede zorgen OOIT PREMATUUR, NU SCHENKT SINT-LUTGART HAAR MOOIE TOEKOMSTKANSEN CHARLOTTE DEGEZELLE

23 juni 2018

02u50 0 Roeselare Bloemen voor het team van basisschool Sint-Lutgart, vestiging Acaciastraat. Naranja Snauwaert (13) belandde er twee jaar terug op de schoolbanken nadat het meisje, dat amper 690 gram woog bij geboorte, te slim was bevonden voor het buitengewoon onderwijs.

Op 15 juni 2005 mochten Caroline Hostyn en Koen Snauwaert na vier zonen een dochtertje verwelkomen. Maar de geboorte van Naranja was allesbehalve een droombevalling. Na een zwangerschap van amper 24 weken hing het leven van Naranja aan een zijden draadje. "Ze woog amper 690 gram", vertelt mama Caroline Hostyn (49). "De artsen gaven haar weinig kansen en wij namen meermaals afscheid. Maar Naranja was een vechter. Tot in het najaar bleef ze in het ziekenhuis, en ze bleef een zorgenkindje. Drie jaar kreeg ze constant zuurstof."





Vandaag is Naranja niet meer dat 'ieniemienie' baby'tje, maar een flinke puber. "Enkel motorisch heeft ze een lichte achterstand", zegt Caroline. "Maar ik heb het moeilijk om haar los te laten." Logisch dat het gezin besliste om Naranja als kleuter naar het Barnumschooltje te sturen. "Een veilige cocon waar ze enorm goed begeleid werd." Nadien werd ze doorverwezen naar De Hagewinde, buitengewoon onderwijs. "Aanvankelijk kon ik niet aanvaarden dat mijn dochter naar een school moest voor kinderen met extra zorg en leerproblemen, maar ze kreeg er de perfecte ondersteuning. In 2016 liet het CLB weten dat de tijd rijp was voor de overstap naar het gewone onderwijs. We hadden dat nooit durven dromen maar er was ook angst en onzekerheid."





Naranja kwam terecht in de vijfde klas van juf Christa Hemeryck van basisschool Sint-Lutgart. Momenteel zit ze op de schoolbanken bij juf Dascha Degryse en straks krijgt ze haar diploma van directeur Dirk Bradt. "We zijn hen zo dankbaar", zegt Caroline. "Naranja is er helemaal opengebloeid. Ze hebben haar laten bewijzen wat ze kan. We staan telkens versteld van haar rapport. Ze had zoveel in te halen, maar kijk nu." "Ik ben er met open armen ontvangen en voelde me er direct thuis", glundert Naranja. "Nooit werd ik scheef bekeken omdat ik uit het bijzonder onderwijs kwam."





Gisteren bedankte ze het team met bloemen. Directeur Dirk Bradt: "We moeten zeker en vast ook chapeau zeggen tegen de directie en het team van De Hagewinde. Zij hebben voor een goeie basis en oriëntering gezorgd. Daarnaast is het succesverhaal van Naranja voor een groot deel te wijten aan haar eigen inzet en de hulp en medewerking van haar ouders. Ook de grote inzet van onze leerkrachten was belangrijk. Naranja doorliep een gewoon traject, maar kreeg hulp waar nodig. Het is leuk om in de kijker te lopen met een pure onderwijsprestatie en niet een of andere activiteit die we ernaast organiseren."