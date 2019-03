Naima Charkaoui stelt boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht’ voor CDR

06 maart 2019

Op de internationale dag tegen racisme en discriminatie, 21 maart, stelt Naima Charkaoui haar boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht’ voor. Charkaoui is de dochter van Aziz Charkaoui, de eerste schepen van Roeselare met buitenlandse roots. Ze werd politicologe en was onder meer directeur van het Minderhedenforum. Momenteel is ze kinderrechtencommissaris ad interim. Het boek ‘Racisme. Over wonden en veerkracht’ is een pleidooi om slachtoffers van racisme beter te helpen en te ondersteunen door te werken aan de veerkracht, weerbaarheid en hoop. De voorstelling vindt plaats om 20 uur in Arhus. De toegang is gratis, inschrijven kan door een mail te sturen naar samenleven@roeselare.be of via 051/26.24.64. Het is de start van nog meer activiteiten die racisme moeten doorbreken. In De Spil staan een tweetal voorstellingen geprogrammeerd met mensen die gemakkelijk slachtoffer van racisme kunnen worden: op 27 maart staat Aziza Brahim in zaal ‘Komedie’. Deze vluchtelinge uit de Westelijke Sahara neemt het op voor haar lotgenoten. Leerlingen van de Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers (OKAN) Sint- Michiel brengen op 28 maart (om 20.00 uur) en op 29 maart (om 10.00 uur) hun voorstelling R-E-S-P-E-C-T. Meer info en tickets via www.despil.be.