Nachtopvang De Noorderbrug zoekt vrijwilligers CDR

16 januari 2019

Nachtopvang De Noorderbrug, gevestigd langs de Noordlaan, is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die van De Noorderbug een warme plek willen maken. Het Welzijnshuis biedt er elke nacht een veilige plek, een proper bed, een avondmaal en een ontbijt aan voor mensen die dakloos zijn. In ‘de Noorderbrug’ kunnen ze tot rust komen en hun verhaal doen. Een luisterend oor is zeer belangrijk. Als vrijwilliger dien je meerderjarig te zijn, ruimdenkend, sociaal voelend, assertief maar met het nodige respect voor de gasten en hun noden. Bedoeling is dat je regelmatig samen met een beroepskracht overnacht in de nachtopvang. Daarvoor moet je beschikbaar zijn van 19 tot 8.30 uur. Je helpt er bij het onthaal, het aanbieden van een kom soep, een gesprek, het ontbijt, doet nazicht van de kamers bij vertrek van de gasten. Als vrijwilliger ben je verzekerd en krijg je kansen op vorming. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vincent Breemersch op 051/80.59.69 of vincent.breemersch@roeselare.be.