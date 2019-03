Nacht van de Geschiedenis belicht brandglaskunst CDR

07 maart 2019

Voor de Nacht van de Geschiedenis pakt Davidsfonds Roeselare op dinsdag 19 maart uit met een causerie over brandglaskunst door professor Joost Caen die conservatie en restauratie van brandglasramen aan de Universiteit Antwerpen doceert. Caen zal het hebben over de geschiedenis van de brandglaskunst, zijn métier van restaurateur en zijn eigen brandglascreaties. Na de causerie, die om 20 uur start in PC Den Hazelt aan de pastoor Slossestraat, wordt en glas wijn of fruitsap aangeboden. Leden betalen 10 euro entree, niet-leden 14 euro. Mensen met een vrijetijdspas betalen zeven euro.