Nabestaanden hopen op erkenning van verzetsheldin Simonne Brugghe: “Onvoorstelbaar dat ze nooit officieel erkend is in eigen stad” CDR

25 februari 2019

18u37 0 Roeselare 75 jaar na datum hopen de nabestaanden van verzetsheldin Simonne Brugghe dat Roeselare haar eindelijk de erkenning geeft die ze verdient. Erwin Ureel, echtgenoot van een nicht van Simonne, heeft een petitie gelanceerd in de hoop dat de stad werk maakt van een Simonne Brugghestraat.

In de nacht van 7 op 8 september zal het exact 75 jaar geleden zijn dat de Eerste Poolse Pantserdivisie onder leiding van generaal Maczek Roeselare heroverd heeft van de Duitsers. Een meisje van amper 22 jaar speelde hierbij een belangrijke rol. “De familie van Simonne Brugghe (1922-1987) was erg actief in het ongewapend verzet”, vertelt Erwin Ureel, getrouwd met Mia Vanhaverbeke, een nicht van Simonne. “Haar vader en zus waren ook actief in het passief verzet en het gezin schoot meermaals werkweigeraars te hulp door ze in huis te halen. In de laatste dagen van de oorlog zette Simonne haar leven op het spel. Ze lichtte de oprukkende Poolse troepen in over de posities van de Duitsers in de stad. Dankzij deze informatie werd vermeden dat de inname van Roeselare tot een groot aantal slachtoffers leidde. Tijdens een militaire parade op de Roeselaarse Grote Markt op 12 december werd Simonne gedecoreerd door de Poolse divisiecommandant, generaal-majoor Stanislas Maczek. Sommige leden van het verzet waren jaloers op die erkenning, waardoor Simonne nooit officieel erkenning in eigen stad heeft gekregen. Ook de Polen, en dan vooral Maczek, kregen nooit de dankbaarheid die ze verdienen.”

Straatnamen

Erwin heeft nu een petitie gelanceerd in de hoop Roeselare te overtuigen om straten te vernoemen naar Simonne Brugghe en generaal Maczek. “De petitie is geen eis, maar eerder een signaal. We rekenen op het gezond verstand van het stadsbestuur. Het idee van die straatnamen leeft al lang bij onze familie en hiermee kunnen beide figuren een plek in het collectief geheugen van Roeselare veroveren. De bevrijding is 75 jaar geleden en er wordt momenteel aan de Honzebroekstraat een grote verkaveling gerealiseerd. Het zou mooi zijn mochten de Simonne Brugghe- en de Generaal Maczekstraat naast elkaar liggen. Waarom trouwens niet onmiddellijk ook een bevrijdingsboom aanplanten?”

De petitie telt al 203 handtekeningen en de nabestaanden van Simonne mogen ook rekenen op de steun van piperband Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums, de Nationale Vereniging voor Miliciens en Beroepsmilitairen van België afdeling Roeselare en de Roeselaarse vaderlandslievende verenigingen. Ook Dirk Lievens (CD&V), schepen van Cultuur en Vaderlandslievende Verenigingen, is het idee genegen. “Als het van mij afhangt, heeft Roeselare straks zowel een Simonne Brugghestraat als een Generaal Maczekstraat. Maar we moeten wel de procedure volgen.”

De petitie staat op www.change.org/p/stadsbestuur-roeselare-town-council-roeselare-roeselare-1944-straatnamen-voor-street-names-to-simonne-brugghe-polish-general-maczek.