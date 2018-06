Na 4 maanden files... moet ergste nog komen NIEUWE FASE HERINRICHTING 3A-KNOOPPUNT BELOOFT EXTRA ELLENDE CHARLOTTE DEGEZELLE

28 juni 2018

02u29 0 Roeselare De verkeerssituatie ter hoogte van de werf van het 3A-Knooppunt, waar het kruispunt van de Kwadestraat en de Rijksweg heringericht wordt, wordt de komende maanden nog penibeler. Sinds de werken startten in februari is het er tijdens de spits rijtje schuiven. Maar wanneer maandag de tweede fase begint, belooft het nog erger te worden.

Eerst het goeie nieuws. De aanleg van het 3A-Knooppunt zit op schema. Dat is belangrijk want de opening van de nieuwe campus van AZ Delta is ervan afhankelijk. "We volgen de planning correct", weet projectleider Jeremy Soenens van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Deze week wordt de eerste fase afgerond met een toplaag in asfalt. Hierdoor kan het verkeer vanuit Roeselare vanaf vrijdagavond 29 juni over de nieuw aangelegde bypass met twee rijstroken richting Izegem." Hierdoor zouden de files, die vaak aangroeien tot het Sterrebos, moeten verminderen.





Op maandag 2 juli start de tweede fase. Die duurt vermoedelijk tot eind september. "En die zal de grootste impact hebben op de bewoners van Rumbeke en Oekene", waarschuwt Soenens. "Tijdens fase twee werken we aan de kant van Accent Business Park. We leggen het kruispunt van de Nieuwe Abele- en de Kwadestraat opnieuw aan en creëren de toekomstige oprit naar de Rijksweg richting Roeselare."





Eén rijstrook

Qua bereikbaarheid zal zich dit stevig laten voelen. Verkeer vanuit of gaande naar Oekene zal via de Kwadestraat zuid niet meer mogelijk zijn. Hierdoor worden alle Oekenaren verwezen richting het kruispunt van de Rijksweg met de Oekensestraat waar nu al files staan tot op de Plaats. Via de binnenbaantjes richting Moorseelsesteenweg rijden is ook niet langer een oplossing, want daar starten op 11 juli werken. Tijdens het bouwverlof zal het verkeer er wel door kunnen. Wie daarentegen op de Rijksweg van Izegem naar Roeselare rijdt, moet nog steeds over één rijstrook.





Tot begin november

"Bestemmingsverkeer naar Accent Business Park komende van Roeselare zal moeten doorrijden richting Izegem en voor de rotonde op de Ambachtenstraat een keerbeweging maken. Vrachtverkeer moet doorrijden tot de rotonde", weet Jeremy. "Van 2 juli tot 13 augustus zal het kruispunt Nieuwe Abele-/Kwadestraat onderbroken zijn. Alle verkeer moet dan via de Armoedestraat. Om dit vlot te laten verlopen, wordt de voorrangsregeling bij het kruispunt Armoede- en Oekensestraat tijdelijk gewijzigd." Maar hierdoor wordt het ongetwijfeld aanschuiven in de Oekensestraat voor wie Rumbeke wil verlaten.





En ook na september blijft de verkeerssituatie dezelfde. "Fase drie loopt tot begin november en zal dezelfde impact hebben", besluit Soenens. Meer op www.wegenenverkeer.be/Roeselare.