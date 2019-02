Na 4,5 jaar tijdelijk onderdak te verlenen: Barnum zwaait Lenteland uit met sapje en een wafel CDR

22 februari 2019

11u47 0 Roeselare De lagere school Lenteland heeft na 4,5 jaar afscheid genomen van de gebouwen van Barnum. De leerlingen werden uitgezwaaid met een sapje en een wafel.

Sinds 1 september 2015 zat de lagere school Lenteland in de gebouwen van Barnum wegens verbouwings- en uitbreidingswerken op de site van Lenteland in de Honzebroekstraat. Die werken zijn nu achter de rug en de verhuis is ingezet. Gisteren al hielpen de leerlingen van Barnum met inpakken en vandaag en dit weekend worden alle spullen terug naar de Honzebroekstraat gebracht, waar de leerlingen vanaf maandag weer terecht kunnen.

Directeur Koen Germonprez van Barnum zal het jonge geweld missen in zijn school. “De samenwerking is erg verruimend gebleken. De leerkrachten van beide scholen vonden elkaar in het delen van expertise en ervaringen. De aanpak in het basisonderwijs en de verwachtingen in het middelbaar onderwijs bleken boeiende gespreksonderwerpen binnen de teams.”

Als afscheid trakteerde de directeur de leerlingen deze ochtend op een sapje en een wafel. De leerkrachten kregen een stuk taart en een kop koffie. “Zo hebben ze straks de nodige energie voor de verdere verhuis”, lacht Germonprez. De leerlingen van Lenteland verhuizen met een dubbel gevoel. Aan de ene kant kijken ze er naar uit om op de schoolbanken te schuiven in hun nieuwe klassen, maar gelijktijdig zullen ze ook Barnum missen. “En dan vooral het lekkere eten”, vertellen ze.