Na 15 jaar dromen nu écht naar Compostela VRIENDEN VERTREKKEN OP 1 AUGUSTUS MET DE FIETS VOOR GOEDE DOEL CHARLOTTE DEGEZELLE

18 juli 2018

02u27 0 Roeselare Philippe Malysse (50) en Jozef Verbrugghe (69) vertrekken op 1 augustus per fiets naar Compostela ten voordele van La Trao. Daarbij krijgen ze steun van heel wat bekende gezichten.

Wevelgemnaar Philippe Malysse, zaakvoerder van tuincentrum Vanraes in Roeselare, zegt al 15 jaar dat hij de tocht naar Compostela te voet wil afleggen. Maar het bleef bij praatjes. "Twee jaar terug had ik een zware hersenbloeding. Dit heeft me doen beseffen dat ik niet langer mag uitstellen wat ik echt wil." Op 1 augustus vertrekt Philippe richting het bedevaartsoord Compostela in Spanje. Niet te voet, want drie maanden van huis zijn is net iets van het goede te veel, maar per fiets en in het gezelschap van twee trouwe compagnons. Roeselarenaar Jozef Verbrugghe zal ook het stalen ros bestijgen, terwijl Moorsledenaar Eric Lapere vanuit een mobilhome voor ondersteuning zorgt. Het doel is om de 2.350 kilometer af te leggen in zes weken. "Alles per fiets. Enkel het dwarsen van de Pyreneeën en de laatste 5 of 6 dagen doen we te voet ", zegt Jozef.





Carwashbeurt

De krachttoer wordt gekoppeld aan een sociaal doel: La Trao van de Rumbeekse vzw Onze Kinderen. La Trao stuurt jongeren op pad in het buitenland met iemand uit hun omgeving met wie ze letterlijk en figuurlijk een weg af te leggen hebben. "Bij Onze Kinderen horen we dat er nog nooit iemand die hen wil steunen, iets op poten zette dat zo dicht aanleunt bij wat zij doen", zegt Philippe. Om het ingezamelde bedrag te maximaliseren werd goed nagedacht over de fondsenwerving. "We laten ons sponsoren voor elke dag dat we onderweg zijn, klopten bij tal van Roeselaarse bedrijven aan voor een financiële duw in de rug en verkopen steunkaarten ter waarde van 15 euro, inclusief een carwashbeurt. Wij moeten wel de eindmeet halen, maar het zijn al onze sponsors, groot en klein, die eigenlijk het succes van de onderneming maken."





Annelien Coorevits

Steun komt er ook uit bekende hoek. Zo geeft gouverneur Carl Decaluwé op 1 augustus het startschot en beloofde Annelien Coorevits om present te zijn. Een resem BV's zoals Alain Remue verleende hun medewerking aan filmpjes die wekelijks online verschijnen, maar de strafste figuur is toch wel Jean-Marie Pfaff. "Hij beloofde de eerste 50 km mee te fietsen en gaf me ook al een goeie tip", zegt Philippe. "Ik ben niet de sportiefste en hij gaf me de raad om naast m'n koersfiets ook een elektrisch exemplaar mee te nemen. Het is de bedoeling om aan te komen en me niet compleet kapot te fietsen." Meer op www.facebook.com/samenmetphilippejozefnaarcompostella/.