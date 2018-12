N36 volle dag dicht in één richting Funderingsmachine kantelt op drukke Rijksweg: als bij wonder geen slachtoffers Hans Verbeke

11 december 2018

11u55 7 Roeselare Een machinebediener van het bedrijf Soetaert-Soiltec uit Oostende heeft dinsdagmorgen in Rumbeke de schrik van z’n leven opgedaan. Zijn tachtig ton zware funderingsmachine kantelde plots en belandde over twee rijstroken van de Rijksweg. De man liep alleen wat snijwondjes op, veroorzaakt door rondvliegende stukjes glas. Op de Rijksweg zelf raakte niemand gewond: alle automobilisten konden op tijd stoppen. De N36 blijft wel de hele dag dicht in de richting van Izegem.

Werknemers van Soetaert-Soiltec (onderdeel van de Groep Jan De Nul) uit Oostende zijn momenteel bezig met stabiliseringswerken op het kruispunt van de Rijksweg met de Kwadestraat in Rumbeke. Die werken zijn nodig voor het toekomstige wegentracé ter hoogte van het nieuwe ziekenhuis AZ Delta. Bij dat tracé komen immers nogal wat hoogteverschillen kijken en daarom moet de ondergrond extra stevig worden gemaakt. “Met een speciale funderingsmachine plaatsen we kokers met grint, metersdiep in de ondergrond”, legt projectleider Dries Vanhollebeke uit. “Daarna nivelleren we en wordt de ondergrond stevig aangedrukt. We hoopten de klus klaar te krijgen tegen eind volgende week. Maar deze morgen liep het verkeerd. Onze kraanman, iemand met veel ervaring, voelde plots de funderingsmachine wegzakken. Hij probeerde de machine nog snel te stabiliseren maar dat lukte niet.”

Weggezakt in slecht gedempte gracht

De funderingsmachine kantelde, pal op de twee rijstroken van de N36 richting Izegem. De betonnen stootrand tussen de werfzone en de rijweg ving de grootste klap op. Het bovenste deel van de machine bleef enkele meter boven het lager gelegen nieuwe fietspad hangen. Enkele automobilisten konden als bij wonder tijdig stoppen. De bedienaar van de machine liep wat snijwonden op door rondvliegende glasbrokjes maar hoefde niet naar het ziekenhuis. “We hebben veel geluk gehad”, beseft projectleider Dries Vanhollebeke. “Onze kraanman is ongedeerd, op wat snijwondjes na. Die werden veroorzaakt door rondvliegende stukjes glas, afkomstig van één van de ramen in de cabine die het begeven hebben door de klap. Hij treft overigens geen schuld. De funderingsmachine kantelde omdat ze wegzakte in gracht. Voor wij ergens aan de slag gaan, worden grachten gedempt door een andere firma. Blijkbaar is dat werk niet grondig genoeg gedaan.”

Eerst gedeeltelijk demonteren, dan pas bergen

Rond de middag arriveerde een 300 ton zware torenkraan in Rumbeke om de funderingsmachine weer recht te zetten. Die klus kon echter pas gebeuren nadat eerst de zwaarste onderdelen van de funderingsmachine waren gedemonteerd. Dat nam behoorlijk wat tijd in beslag. Verwacht wordt, dat de Rijksweg in Rumbeke dinsdag nog de hele dag afgesloten is voor het verkeer dat richting Izegem wil rijden. De politie organiseert een omleiding voor het verkeer dat van Roeselare in de richting van Izegem en het op- en afrittencomplex van de E403 rijdt. Omrijden gebeurt via de Sint-Eloois-Winkelsestraat en de Ieperseweg. Daar geldt tijdelijk eenrichtingsverkeer. Via de Kwadestraat kan het verkeer opnieuw op de Rijksweg.